Başkan Say, Süphan Mahalle sakinlerini dinledi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Süphan Mahallesi'nin en büyük problemlerinden birinin imar olduğunu belirterek, 18'nci madde ve çevre yolunun açılmasıyla birlikte Süphan'ın Van'ın en güzel mahallesi olacağını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında, mahalle sakinleriyle buluşma toplantılarını sürdürüyor. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, Vedat İlli ve birim müdürleriyle birlikte Süphan Mahallesi Taziye Evi'ne gelen Başkan Say, burada Mahalle Muhtarı Vahap Altuntaş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yoğun ilginin gösterildiği toplantı da vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Say, daha sonra mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların ulaşım, yol, kanalizasyon, doğalgaz gibi taleplerini alan Başkan Say, sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Süphan Mahallesi'ne yapılan hizmetlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'nın bilgiler vermesinin ardından konuşan Başkan Say, tüm sorunların üstesinden el ele vererek geleceklerini ifade ederek, mahalle sakinlerinin üzerinde durduğu imar konusu ile ilgili bilgiler verdi. Süphan Mahallesi'nin en büyük problemlerinden birinin imar olduğunu vurgulayan Başkan Say, imar olmayışı sorununun kanalizasyonu, yolu ve doğalgazı etkilediğini belirtti. Sorunların bütün kaynağının imardan kaynaklandığını anlatan Başkan Say, “Süphan Mahallesi 50 yıllık bir mahalle ve biz 50 yıllık sorunları konuşuyoruz burada. İmar problemi çözülmediği sürece doğalgaz da, kanalizasyon da çözülmüyor. Şuan bulunduğumuz yer dahil 18'nci madde dediğimiz çevre yolundan dolayı imar planı içerisinde bir yerdir. Bu mahallemiz ikinci etapta bulunmaktadır. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu söz doğrultusunda yılbaşına kadar plan kısmı ve 18 bittikten sonra çevre yolu ile beraber bizde İpekyolu'nu çevre yoluna bağlayan bütün yolları açacağız. Bunun için asfalt, stabilize taş programımızı 2020, 2021 ve 2022 gibi planlıyoruz. Ancak çok acil konulara da stabilizeyle el atacağız” dedi.

“Çevre yoluyla bu mahalle Van'ın en kıymetli mahallesi olacak”

Çevre yolunun açılmasıyla birlikte Süphan Mahallesi'nin Van'ın en kıymetli mahallelerinden biri olacağını da ifade eden Başkan Say, evlerin ve arsaların kıymetlenerek, mahallenin adeta bir şehir olacağını vurguladı. Başkan Say, “Biz altı aylık süreçte bu mahallenin 30 yılda alamadığı hizmetin yüzde 50'isini bu sürede verdik. İnşallah gelecek sene daha fazlasını yapacağız. Süphan Mahallesi bizim için kıymetlidir, şehrin göbeğidir. Biz sizlerin daha iyi şartlarda yaşamasını isteriz ve bunun için de çabalayacağız. Bu yüzdende kapımız herkese açıktır. Orada olsak da, olmasak da mutlaka sizinle ilgilenen arkadaşlarımız olur” ifadelerini kullandı.

Her sorunun çözümünün sadece kendilerinde olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Bakın şuanda arkamızda geçen kanalın bile 3 muhatabı var. Bu muhataplardan biz varız, büyükşehir var ve DSİ var. Bu sorunu çözecek tek kişi biz değiliz. Ama biz esas muhatap kendimizi kabul edip sorunlarımızı çözeceğiz. İnşallah 2020 yılı bahar aylarında daha güzel müjdelerle geleceğiz. Ben tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.