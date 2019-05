Başkan Say ve Başdanışman Orhan, işitme engelli öğrencilerle iftar buluştu

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremi·t Özel Eğitim Teknik ve Meslek Lisesi işitme engelli öğrencileriyle bir araya gelerek iftar açtılar.

Okul binasında verilen iftar yemeğine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Memur-Sen Van İl Başkanı Mahmut Gülaçar, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. İftar öncesi öğrencilerle kucaklaşarak şakalaşan, akabinde sofraya geçen Say ve Orhan, ezanı beklerken işaret diliyle öğrencilerle iletişim kurmaya çalıştılar. İftar saatinin yaklaşması ile birlikte kendi elleriyle öğrencilere ikramlarda bulunan Say, daha sonra ezanın okunmasıyla öğrencilerle birlikte iftar açtı.

Yöneticilerden okulun son durumu ile ilgili bilgiler de alan Say ve Orhan, daha sonra öğrencilerle çay eşliğinde sohbet ettiler. Burada okulun başarısı başta olmak üzere öğrencilerin sorunları ve taleplerini de işaret diliyle dinleyen Başkan Say, sorunların çözümü noktasında da notlar aldı. Kendileriyle bir araya gelinmesinden duydukları mutluluğu dile getiren okul yöneticileri ve öğrenciler, Say ve Orhan'a teşekkür ederken, iftar programı Edremit Belediyesinin hazırlamış olduğu hediyelerin dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile son buldu.