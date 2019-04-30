Başkan Say'dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ülkenin büyümesinde, ilerlemesinde ve hedeflerine ulaşmasında önemli emek ve alın terleri olan işçi ve emekçilerin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emek ve Dayanışma Günü'nün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirten Başkan Say, “Gelişen, büyüyen ve yükselen Türkiye'nin en büyük destekçisi çalışanlardır. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü üreten kesimden almaktadır. Tarımda, sanayide, bilimde, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Yaptıkları çalışmalarla kaynaklarımızı ürüne dönüştüren işçilerimiz, ülkemizin olduğu gibi ilimizin de kalkınmasındaki anahtarı durumundadır. 1 Mayıs tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır. İşçi ve emekçilerin demokratik ve barışçı yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.