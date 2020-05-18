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Başkan Say'dan 19 Mayıs mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 19MayısAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 19MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda,19MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıldönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' sözünü de hatırlatanBaşkan Say, “Kurtuluş mücadelemizin sembolü olan19Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inancım ve güvenim tamdır. Zor dönemlerden geçerek bugünlere güçlenerek gelen devletimiz, emanet edeceğimiz gençlerimiz sayesinde daha da ileriye götürüleceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, gençlerimizin19MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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