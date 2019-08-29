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Başkan Say'dan 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında, Türk milletinin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle ayrılmaz bütünlüğünü tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Başkan Say, “Büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Bu bakımdan, 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.

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