İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Say'dan DSİ'ye ziyaret

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Devlet Su İşleri (DSİ) 17.

Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan ve bazı birim müdürleri ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Say, Edremit'te yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin amaçlarından biri olan Şamran Kanalı'nın turizme kazandırılması konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Say, kanalın temizliği başta olmak üzere sulama amaçlı kullanımı, korunması, uygulanabilecek projeler, çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarının önemine değindi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün bölge genelinde yapmış olduğu çalışmalara da değinen Başkan Say, kurumlar arası diyaloğun öneminden bahsetti. Birlikte uyum içerisinde başarılı çalışmalara imza atma arzu içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Say, Edremit'in gelişimini noktasında destek istedi.


Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Başkan Say'ın, müdür Yunis Şenol'a Edremit'in simgesi olan Zerinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye etmesi ile ziyaret sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.