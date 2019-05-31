Başkan Say'dan Kadir Gecesi mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Say, yayımladığı mesajda, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifin son günlerine yaklaşırken, bir yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni karşılamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Kadir Gecesi; Hz. Muhammed (SAV)'e ilk vahyin gelişi ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı, Efendimiz (SAV)'in Peygamber olarak görevlendirilmiş olduğu kutlu bir gecedir. Allah bazı zamanları fazilet ve bereket yönüyle diğer zamanlara üstün kılmıştır. Kadir Gecesi, Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu bizzat Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Bu müstesna gecede; geçmiş yaşantımızın muhasebesini yaparak, yaptığımız hata ve kusurlarımızın bir daha tekrarlanmamasına gayret göstermeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve kardeşliğin hâkim kılınmasını sağlayarak, yetimlere, kimsesizlere, fakir ve düşkünlere yardımda bulunulmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabildiğimiz herkese açmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.