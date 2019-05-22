Başkan Say'dan taraftara otobüs desteği

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara'da oynayacağı maç için taraftara otobüs desteği verdi.

Kentin tek profesyonel takımı için destekler giderek artarken, bir destek de Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'dan geldi. TFF 3. Lig play-off final maçında Erokspor maçı öncesi taraftarın otobüs isteği karşılıksız kalmadı. Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak final maçı için Van Büyükşehir Belediyespora başarılar dileyen Başkan Say, “Böylesi günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bizde Edremit Belediyesi olarak taraftarlarımızın böylesi önemli bir maçta takımımızı yalnız bırakmamaları adına 2 adet otobüs tahsis ettik. Allah'ın izniyle takımımızın galibiyetle döneceğini ve o kupayı da buraya getirerek, bir üst lige çıkacağına olan inancımız tamdır” dedi.