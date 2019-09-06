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Başkan Say'dan Vandaş'a teşekkür ziyareti

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Esentepe Mahallesi’nin doğalgaza kavuşturulmasından dolayı Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler’i ziyaret ederek teşekkür etti.

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Esentepe Mahallesi'nin doğalgaza kavuşturulmasından dolayı Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler'i ziyaret ederek teşekkür etti.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın girişimleri sonucu doğalgazın gelmesi sağlanan Esentepe Mahallesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya ile birlikte Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler'i ziyaret eden Başkan Say, Edremit'te doğalgazı yaygınlaştırmak adına yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Edremit'in önemli mahallelerinde biri olan Esenpete Mahallesi'nin doğalgaza kavuşturulması adına göstermiş oldukları çabadan dolayı Güler'e teşekkür eden Başkan Say, işbirliği içerisinde hareket etmenin önemine değindi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Aksa Doğalgaz Müdürü Hikmet Turan Güler ise Başkan Say'a teşekkür ederek, imkanları dahilinde Edremit'in bir çok noktasının doğalgaza kavuşturulması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ziyaret, Başkan Say, müdür Güler'e Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye etmesi ile sona erdi.

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