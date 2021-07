Başkan Say'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İlçe Sağlık Müdürlüğünün kent meydanında kurduğu aşı standını ziyaret ederek, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Tüm vatandaşların randevu almaksızın aşısını yaptırabildiği standı ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Say, sağlık personellerine pandemi boyunca sunmuş oldukları fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Burada aşılamalarla ilgili bilgiler alan Başkan Say, vatandaşlara da aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu. Sağlık teşkilatının canla başla çalışarak fedakarlık örneği sergilediğini anlatan Başkan Say, “Kent meydanımızda stantlar kuruldu ve aşılar devam ediyor. Burada çok kıymetli bir iş yapılıyor. 1,5 yıldır hep birlikte pandemi sürecini yaşıyoruz. Bundan dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu, sağlık problemlerini ciddi safhada yaşayan vatandaşlarımız oldu, ekonomik anlamda etkilendiğimiz süreçler yaşadık, yeri geldi sokağa çıkamadığımız günler yaşadık. Normalleşme süreciyle beraber tüm bu saydığımız konularda normal hayata dönmek için mücadele veriliyor. Ama bunun temel unsurlarından bir tanesi önleyici faaliyet anlamında aşılama çalışmalarıdır. İlçemizde de sağlık müdürlüğümüz koordinesinde tüm sağlık birimleri, hastanelerimiz, çalışanlarımız her biri ayrı ayrı gayret içerisinde. Bugün artık hastaneden randevu alıp gidip aşı yaptırmanın ötesinde sahada vatandaşın ayağına verilen bir hizmete doğru iş evrilmiş oldu. Vatandaşlarımız buraya gelerek, hiç hastaneye gitmeye ihtiyaç duymadan burada oluşturulmuş hijyenik şartlarda aşılamalarını gerçekleştirebilirler. Pandemiden uzak sağlıklı günler diliyoruz. Sosyal ve ekonomik düzelmemizin hızlanması için aşılamamızın da hızlanması lazım. Bu vesileyle aşısını yapmayan vatandaşlarımızın bu doğal güzellikleri yaşaması için aşılarını yapmalarını istiyoruz. Pandeminin başında bu yana dur durak bilmeden gecesini gündüzüne katan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.