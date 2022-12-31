Başkan Say'dan yeni yıl mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say yayımladığı mesajında, belediyecilik alanında 2021 yılının Edremit için projeler yılı olduğunu belirterek, 2022 yılında ise Edremit'in yatırım ve hizmetler alanında altın yılını yaşadığını söyledi.

Başkan Say, yayımladığı mesajında, “Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına önemli bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla giriyoruz. Beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda da gücümüze inanarak, ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Edremitli ve Vanlı hemşerilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içerisinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum” dedi.

Yaşanabilir bir Edremit için var güçleri ile çalıştıklarını ve aynı kararlılıkla da buna devam edeceklerini ifade eden Başkan Say, “Yeni yılda ilçemizin sahip olduğu potansiyeli kullanarak Edremit'in her yönüyle marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bölgemizin cazibe merkezi olan şehrimize yakışır hizmetleri ve projelerimizi hayata geçirdik. 2023 yılında tekrardan daha çok çalışan, daha çok üreten ve daha çok hemşehrimize dokunan bir Edremit göreceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2023 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin Türkiye yüzyılında da daha iyi yerlere geleceğini sözlerine ekleyen Başkan Say, Türkiye'nin artık dünya arenasında artık söz sahibi bir ülke konumda olduğunu belirtti. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atılımlarla çok ciddi kazanımların elde edildiğini vurgulayan Başkan Say, Türkiye'nin zayıflatılmasına yönelik içte ve dışta yapılan saldırılara rağmen, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini kaydetti.