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Başkan Şeylan, çöken yolları inceledi

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, etkili olan yağmur yağışının ardından çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, etkili olan yağmur yağışının ardından çökme meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu.


Çatak'ta hava sıcaklığının artması ile dağlarda bulunan karların erimesi ve yağan yağmurların etkisi ile Bilgi Mahallesi ve Hacıosman Mahallesi yollarında derenin taşması ile birlikte toprağın yumuşaması sonucu yolun altında bulunan yamaçlarda heyelan oluştu. Oluşan heyelan nedeniyle yollar çöktü. Mahalle muhtarları ve vatandaşların belediye yetkililerine haber vermesiyle Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, mahallelere giderek çöken yolda incelemelerde bulundular.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, çöken yollarda yaptığı incelemenin ardından, “Bilgi ve Hacı Osman mahallerinin yolları, derenin taşmasına sebep olmuş. Dere yol boyunca ilerleyip bazı alanlarda toprağı yumuşatıp heyelan oluşturmuş. Ben gerekli çalışmaların başlatılması için Belediye Başkan Yardımcıma talimat verdim, o da gerekli yerlerle iletişime geçti. Çöken yolda gerekli uyarı levhalarımızı bıraktık. En kısa sürede çalışmaları yapıp yollarımızı onaracağız” dedi.

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