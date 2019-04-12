Başkan Şeylan, personeliyle bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, belediyede görev yapan personelle bir tanışma toplantısı yaparak çalışma ilkelerini anlattı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, birinci önceliklerinin vatandaşlara dürüst ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu belirterek, "Salı günü mazbatamızı alarak görevimize başladık. İnşallah ilçemiz için hayırlı uğurlu olur. Sizlerle birlikte güzel hizmetler sunmamıza vesile olur. Benim çalışan arkadaşlarımızla bir sorunum yok. Herkes görevini en iyi şekilde yapacak. Görevini yapanın başımın üstünde yeri var. Yapmayana da gerekli işlemleri yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin arkasına sığınmayın. Benim gözümde birim amirleri ve tüm personeller eşittir. Mesai saatinde herkesin yerinde olmasını isterim. Hep beraber çalışıp vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz, beni buraya halk getirdi. Halkımıza beklentilerini boşa çıkarmayacağımı söyledim söylüyorum. Benim sözüm senettir” dedi.

Çalışma sisteminde ast üst ilişkisine önem verdiğine dikkat çeken Başkan Şeylan, "Onun için herkes ast üst ilişkilerinde belli bir saygı çerçevesinde üstümüz astına, astımız da üstüne saygıda kusur etmeyecek. Bildiğiniz gibi bölgemizde bulunan ‘Büyük Alan Aşiretinin' lideriyim, şimdide belediye başkanıyım. Biri odama geldiğinde kapıda karşılarım, çıktığında yine kapıya kadar eşlik ederim. Sizlerden de aynı şeyi bekliyorum ki halkımız buradan memnun ayrılsın” diye konuştu.

Başkan Şeylan'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan belediye personeli tek tek kendini tanıtarak görev yaptığı süre ve birim hakkında bilgi verdi.