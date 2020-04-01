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Başkan Şeylan'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.


Millet olarak birlik olup, kol kola kenetlenildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelindiğini belirten Başkan Şeylan, "Biz, millet olarak gönlü bol insanlarız. Evimizdeki ekmeğimizi zor günlerimizde paylaşmasını biliriz. Zorlu süreci hep birlikte aşacağız, bunun için de dayanışmaya, birlik ve beraberlik ruhuna ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaş ile bende destek oluyorum. İmkanı olan herkesin bu kampanyaya destek olmasını bekliyorum. Allah'ın izni ile bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Daha güzel yarınlar için biz bize yeteriz” dedi.

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