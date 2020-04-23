Başkan Şeylan'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde bulunan Kıyıcak Mahallesi'ne giderek minik çocuklara hediyelerini teslim etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, "Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece evlerde kutlanıyor. Haftalardır evlerinde kalan minik yürekler daha fazla üzülmesin istedik, oyuncakları dağıttığımız çocukların yüzleri güldü" dedi.