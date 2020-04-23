İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şeylan'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları mutlu etmek için çeşitli oyuncaklar hediye etti.


Başkan Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kato Dağı eteklerinde bulunan Kıyıcak Mahallesi'ne giderek minik çocuklara hediyelerini teslim etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, "Bu yıl ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece evlerde kutlanıyor. Haftalardır evlerinde kalan minik yürekler daha fazla üzülmesin istedik, oyuncakları dağıttığımız çocukların yüzleri güldü" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.