Başkan Şeylan'dan esnafa teşekkür ziyareti

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yoğun geçen tebrik ziyaretlerinin ardından kendisine verilen destek dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

İlçede bulunan tüm esnafları ziyaret ederek tek tek tokalaşan ve hal hatır soran Başkan Şeylan; ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler dileğinde de bulundu. Esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılanan Şeylan, seçimlerde verdikleri desteklerden dolayı Çatak esnafına teşekkür etti. Başkan Şeylan, "Bana Çatak Belediye Başkanı olma hakkı tanıdığınız için tüm Çataklı hemşehrilerime teşekkür ederim. Esnaflarımızı ayrı ayrı ziyaret ettik. Onlar bize inandı, bize güvendi ve bize verdikleri oylarla doğa harikası Çatak'a hizmet etme fırsatı verdi. Biz de onlara mahcup olmamak için gece gündüz çalışacağız ve ilçemize hizmet edeceğiz. Tüm esnafımıza ve Çataklı hemşehrilerimize tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf gezisinde Başkan Şeylan'a AK Parti Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.