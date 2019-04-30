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Başkan Şeylan'dan Jandarma Genel Komutanı Çetin'e ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i makamında ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti.


AK Parti'den belediye başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan, beraberindeki AK Parti Çatak İlçe Koordinatörü İskender Şeylan ile Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan


Başkan Şeylan, “Van'da görev yaptığınız süre zarfında vatandaşlarla birebir diyalogunuz sayesinde bize bir ağabey, bir baba, bir kardeş gibi davrandınız. Makamda değil halkın içinde oldunuz. Ülkemize, ilimize, ilçemize vermiş olduğunuz çalışmalar için size minnettarız” dedi.


Orgeneral Arif Çetin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a plaket takdim etti.

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