Başkan Solmaz güven tazeledi

Van'da, S.S. Vangölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut başkan Fahri Solmaz ve yönetimi güven tazeledi.

Bir düğün salonunda Divan Başkanlığını Çetin Karaduman'ın yaptığı genel kurul, pandemi tedbirleri kapsamında açık oylama ile yapıldı. Tek liste halinde gidilen oylamada Fahri Solmaz tekrar başkanlığa seçilirken; yeni yönetim Muhsin Konuk, Cevdet Akpınar, Kerem Ürgün, Kenan Akalın, Adnan Turlak, Mehmet Tayiz, Denetim Kurulu ise Sezgin Demirkıran ve Hamza İcat'tan oluştu.

Kurulda bir konuşma yapan Başkan Solmaz, kooperatif üyelerine en iyi hizmeti sunmak adına birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi. İhalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak olan ve yüzde 70 kredi desteğinin verileceği 300 iş yerinden oluşan projede artık sona gelindiğini vurgulayan Solmaz, “300 iş yerinin olacağı bu projeyi ilimize kazandırma aşamasında sona geldik. İlimizin ekonomisine, istihdamına katkı sağlayacak bu projede emeği geçen herkese teşekkür eder, bu projenin şimdiden üyelerimize, esnafımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.