Başkan Solmaz'dan sultanlara moral ziyareti

TFF Kadın Voleybol 2. Lig 8. Grup'ta 44 puanla ligi Elazığ'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 17-18-19 Mart tarihleri arasında Ankara'da oynanacak play-off maçlarında D Grubu'nda mücadele edecek. Tüm Spor Adamları Derneği Van Şube Başkanı Sacit Solmaz, Teknik Direktör Turgay Karatekin ve Spor Yazarı Rıdvan Can, play-off maçları öncesi takımı ziyaret ederek başarılar diledi. Fevzi Çakmak İlköğretim Okulunda play-off maçları öncesi son hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına tatlı ikram eden Solmaz, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Başkan Solmaz ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerini ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini belirten Vanlı sultanlar ise play-off maçlarında kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.