Başkan Süer, 4 yıllık görev süresini değerlendirdi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 4 yılık görev süresi boyunca Van'ı daima ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Amacımız Avrupa standartlarında bir borsayı Van'a kazandırmaktır” dedi.

4 yıllık görev süresinin bir değerlendirmesini yapan Başkan Süer, yapılan çalışmalar ile hayata geçirilen projeleri anlattı. Konuşmasına göreve geldikleri günden beri desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek başlayan Başkan Süer, “Yine birlikte yol aldığımız ve her konuda desteklerini esirgemeyen yönetim kurulumuza, meclisimize, çok değerli üyelerimize ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Süer, “Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir Covid-19 salgınını geçirdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bu salgından olumsuz etkilendi. En çok etkilenen bölgede olmamıza rağmen görevimizi aksatmadan sürdürdük. O günden bu yana eksikliğini hissettiğimiz alanlarda çok ciddi çalışmalar, çok önemli projeler yaptık. Bu projelerin büyük çoğunluğunu hayata geçirdik ve hala devam eden projelerimiz var” dedi.

Hayata geçirdikleri projelere değinen Süer, “Bal Paketleme projesiyle ilgili daha önceki dönemde de çalışmalarımız vardı. Göreve geldikten sonra çalışmaları hızlandırıp projeye dönüştürdük. DAP İdaresi'nden aldığımız destekle üniversitemizle birlikte Bal Dolum Tesisini kurduk. Yine Van Ticaret Borsası olarak Balcıvan ve Şehrivan markalarının tescili alınarak Van balının markalaşmasını sağladık. Bu çalışmalarımızda bizi destekleyen Van YYÜ eski Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a ve mevcut Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim. Soğuk Süt Zinciri projemizde de DAKA'nın yaptığı fizibilite raporunu da ekledik. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte bu çalışmamızı DAP İdaresi'ne sunduk ve kabul edildi. Bu projemize destek veren DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bugüne kadar her projemize destek verdi ve aynı desteği bundan sonra da göreceğimize inanıyorum. Yine her projemizde yanımızda duran DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibine, bu projeyi birlikte yürüğümüz İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ve ekibine teşekkür ederim. Soğuk Süt Zinciri projemiz, 3 araç ve 45 tank ile birlikte pilot bölge olarak seçilen Tuşba ilçesi ve köylerinde devam ediyor. Soğuk Süt Zinciri projesinin diğer ilçelerin yanı sıra çalışma alanımızda olan Hakkari ve Bitlis'te de hayata geçirilmesi için DAKA'da fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Projemiz inşallah en kısa sürede bu bölgelerde de hayata geçecektir. Bu proje sayesinde kayıt dışı sütün önüne geçileceği gibi, süt üreticileri de emeğinin karşılığını almış olacak. Böylece bölgemizde son derece önemli olan hayvancılık da tekrar eski günlerine geri dönmüş olacak. Ayrıca bu proje ile ciddi anlamda istihdam sağlandığı için hem halkımız hem de devletimiz kazanacak. Van Büyükşehir Belediyemizle birlikte işletmesini yürüttüğümüz Canlı Hayvan Borsası, aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir belediyemizle birlikte Canlı Hayvan Borsası modernizasyonu adı altında DAP İdaresine bir proje sunduk. Bu projeyle mevcut alanda bulunan Canlı Hayvan Borsasının kaliteli ve sağlıklı koşullarda sürekliliğini sağlamayı planlıyoruz. Projede ayrıca hayvan sahiplerinin daha sağlıklı ve hijyenik alanda hizmet vermesi için orada bir sosyal tesis kurulmasını planlıyoruz. Ayrıca pazar alanına getirilen hayvanlara ızgara sistemini kurup, gübreleri sıyırıcı sistemden deposuna aktarıp, orada elde edilen gübreyi de park ve bahçelerde kullanmayı planlıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde bize desteklerini esirgemeyen eski Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, mevcut Valimiz Dr. Ozan Balcı'ya, Van Büyükşehir Belediyemize ve yine her projede yanımızda olan DAP İdaresine teşekkür ediyorum. Küreselleşen dünyada yerele ait ürünler daha çok değer görmekte ve korunması daha da önem arz etmektedir. Avrupa'da olduğu gibi ülkemiz açısından da bu çok önemlidir. Diğer ülkelere göre coğrafi işaretler listesine alınacak ürünlerimiz çok daha fazla. Bu ürünlerin değerini artırmak ve bu ürünleri koruma altına almak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Hatırlanacağı üzere büyük emek vererek 2021 yılında Erciş üzümünü tescilledik. Van Ticaret Borsası olarak başvurduğumuz Gevaş fasulyesi, Van sirmosu, Sıhke kavunu ve Erciş lahanasının da tescil çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bütün girişimler tamamlandı ve artık netice bekliyoruz. İnşallah bu konuda da en kısa zamanda Van'ımıza müjdeli haberler veririz. Üyelerimize verdiğimiz Avrupa standartlarında kaliteli hizmeti Akreditasyon Sistemi ile tescillemiş olduk. Amacımız üyelerimize her konuda olduğu gibi bu konuda da daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmektir. Dijitalleşme çalışmaları projesi sayesinde üyelerimiz, kendi iş yerlerinde işlemlerini yapıp, elektronik imza sisteminin entegre olmasından dolayı evrak çıktılarını rahat bir şekilde alabilmektedir. Çalışma alanımıza dahil olan Hakkari ve Bitlis illerinde bulunan üyelerimizde ofislerinde kendi işlemlerini kolaylıkla yürütmektedir. Üyelerimizin mağdur olmamaları için kendi imkânlarımızla başlattığımız ve DAKA'nın da destek verdiği projenin hayata geçmesiyle birlikte üyelerimizden çok fazla teşekkür aldık. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ekibine teşekkür ederim. Çalışma alanımızda olan Bitlis ve Hakkâri'deki üyelerimiz sıkıntı yaşıyor ve TKDK'nın hizmetlerinden faydalanmıyorlar. Üyelerimiz ya Van veya Muş'a gitmek zorunda kalıyor ya da yatırımlardan vazgeçiyorlar. Üyelerimizin bu mağduriyetlerini gidermek adına TKDK IPARD II programı bünyesinde yer alan iller arasına Bitlis ve Hakkâri'nin de alınması için gerekli çalışmalarımızı yaptık, bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisinin ilimizde başmüdürlük olarak açılması çalışmalarında Van Ticaret Borsası yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz 2018 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 2020 yılı temmuz ayında Toprak Mahsulleri Ofisi, ilimizde Ajans Amirliği olarak açıldı. Daha sonra da Ajans Amirliği olarak hizmet veren ofisin başmüdürlük statüsünde hizmet vermesi için talepte bulunduk. Bu süreç devam ediyor. Bu süreçte bize destek veren dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'e,TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan'a teşekkür ederiz. Ayrıca o dönemde yine büyük desteklerini gördüğümüz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde (TDİOSB) Van Büyükşehir Belediyesi 18, VANTSO 22, VANTB 14, İpekyolu Belediyesi 6, Tuşba Belediyesi 6, Gevaş Belediyesi 6, Gürpınar Belediyesi 6, YİKOB 10, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği 6 ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de yüzde 6 katılım payına sahip. Burada yer tahsisi yapıldı, tapusu alındı. Müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu kuruldu. Paydaşlarımızla ortak yürütüyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarında hedefledikleri projelere de değinen Başkan Süer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Soğuk Süt Zinciri Projesinin ilk etabı sağlıklı bir şekilde ilerlemektedir. 2. etap için de çalışmalarımız devam etmekte. Bununla ilgili DAP İdaresi'ne projemizi verdik. İkinci etap da onaylanırsa Edremit, Gevaş, Gürpınar, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde de sütler toplanıp işletmelere aktarılacak. Şu anda günlük olarak 5 ton civarında süt toplanırken, 2. Etabın faaliyete girmesiyle bu rakamın 18 tona kadar çıkmasını hedefliyoruz. Bu proje sayesinde hem kayıt dışı sütün önüne geçilecek hem de süt üreticileri emeğinin karşılığını almış olacak. Burada da ciddi anlamda istihdam sağlayıp hem halkımız hem de devletimiz kazanacak. Küçükbaş hayvan konusunda Türkiye'de birinci sıradayız. Ülkenin en geniş mera ve yaylalarına sahip olan illerden biriyiz. Hayvanlarımızı 4-5 ay otlatıp, sezon sonunda ise canlı olarak satmak zorunda kalıyoruz. Kentte pazar dar olduğundan hayvanları satmak için Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderiyoruz. Ancak nakliye oldukça yüksek olduğu için hayvan yetiştiricilerimiz kazanamıyor. Oysaki et borsasını burada kurabilirsek nakliye maliyeti oldukça düşer. Örneğin canlı olarak 150 küçükbaş hayvanı taşıdığımız kamyonlarda kesilmiş olarak 750 hayvan taşınabilir. Ayrıca burada kesilen hayvanın sakatatları da ilimizde kalır. Et borsasının kentimize açılması her anlamda kentin ekonomisine büyük katkı sağlar. Van'da Liman Başkanlığı'nın açılması için tekne sahiplerinden çok sayıda şikayet aldık. Defalarca tekne sahiplerini ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Hemen hemen hepsinin ortak talebi Van'da Liman Başkanlığı'nın açılması. Van'da balıkçılık yapan tekne sahibi sayısı oldukça fazla. Yani teknelerin yüzde 80'inin Van'da olması nedeniyle kentte Liman Başkanlığı'nın açılması için girişimlerimizi yaptık. Bir tekne sahibi bir evrak alabilmek için en yakınında bulunan Tatvan ilçesine gitmek zorunda kalıyor. Bazen bir evrak almak için 2 gününü harcıyor. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için Van'da bir Liman Başkanlığı'nın açılması elzemdir. İlimizde ajans amirliği olarak hizmet veren ofisin başmüdürlük statüsünde hizmet vermesi için talepte bulunduk. Bu süreç devam ediyor. İnşallah en kısa sürede netice alırız. Küçükbaş hayvan konusunda birinci sırada ve en geniş meralara sahip olmamıza rağmen bu avantajları ne yazık ki olumlu yönde değerlendiremiyoruz. Kentte ciddi oranda süt ortada kalıyor. Kentimizde açılacak bir süt tozu fabrikası, bu bölge için çok yerinde bir yatırım olacaktır. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve bölge için önemli bir yere sahip olan İnci Kefali (Van Balığı) ile ilgili çalışmalarımız da devem ediyor.”

“Göreve geldiğimiz günden itibaren üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını TOBB Başkanlığımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara illettik ve iletiyoruz” diyen Süer, “Her kesimle uyum içinde çalışmalarımız sürdürdük. Bu güne kadar yaptığımız tüm projelerde desteğini esirgemeyen ve bizi her konuda cesaretlendiren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı'ya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a, Van Milletvekillerimize, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'e, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'a, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'a, siyasi parti temsilcilerine, kurum amirlerimize, yönetim ve meclis kurulu üyelerimize ve ekibime teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamalarının sonunda VANTB Başkanlığına tekrar aday olduğunu da belirten Başkan Süer, “Tüm yapılan bu çalışmaların devamı ve yeni projelerin hayata geçmesi için ekibimle birlikte Van Ticaret Borsası Başkanlığına aday olduğumuzu tüm kamuoyuyla paylaşır, beyaz listeyle gireceğimiz seçimlerin Van'ımıza, çalışma alanımızda olan Hakkari ve Bitlis ilimize hayırlı olmasını dilerim. Takdir çok değerli üyelerimizindir” şeklinde konuştu.