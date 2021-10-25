Başkan Süer, şeker pancarı üreticileriyle buluştu

Şeker pancarı üreticilerini tarlada ziyaret eden Başkan Nayif Süer, “Çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Her fırsatta sahada çiftçilerimizle ve tarlada çalışan emekçilerimizle bir araya geleceğiz. Gevaş'ın Hasbey Mahallesi'nde şeker pancarı yetiştiren üreticilerimizi yerinde ziyaret ettik. Üreticilerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Bölgemizde zor şartlarda çalışan, üreten çiftçilerimiz için pozitif destek istiyoruz” dedi.