Başkan Süer, Van'daki uçaklarda yer bulunamamasını eleştirdi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van'da uçaklarda yer bulunamamasından şikayet ederek, alternatif çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Süer, “Bölgenin en işlek havalimanının Van'da olmasına rağmen ne yazık ki yer bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Uçuş hacmi her geçen gün artan, cazibe merkezi konumundaki ilimizde, vatandaşların yer sorunu konusundaki mağduriyetlerinin ek seferlerle giderilmesi lazım. Van'daki uçaklarda yer olmayınca çareyi komşu illerde arıyoruz. Muş, Ağrı ve hatta Batman'a bile giden yolcular var. Kışın zorlu yol koşullarında gitmekte çabası, insanlara hem maddi hem manevi külfet getiriyor. Halbuki alınacak tedbirlerle belli dönemlerde yaşanması aşikar olan problemlerin hallolması mümkün. Yetkililerimizi bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum. Bu konuya ilaveten bilet fiyatlarının anormal rakamlara yükseldiği sömestri, yaz tatili, bayram tatili gibi zamanları bahane ederek, müşterilerin istismar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.