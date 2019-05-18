Başkan Süer'den, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Van Ticaret Borsası (Van TB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs'ın; milli mücadelenin miladı kabul edilen anlamlı bir gün olduğuna vurgu, yapan Başkan Süer, mesajında, “Gençlik, bir toplumun umudu, geleceği ve gururudur. Gençlerine önem verip, onların iyi yetişmelerini temin eden toplumlar, geleceğe daha güvenle bakarlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı gibi, bütün ümidimiz gençliktedir. Tarihini iyi bilen, geçmişine sahip çıkan, yeni kuşakları da aynı bilinçle yetiştiren ulusların geleceğe daha güçlü hazırlanacaklarına inanıyorum” dedi.

Mesajında, 19 Mayıs'ın ulusal bağımsızlık ve birliğimiz için bir dönüm noktası olduğuna değinen Süer, “Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ün gençlere armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin ve Van halkının bayramı kutlu olsun'' ifadelerine yer verdi.