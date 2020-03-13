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Başkan Süer'den fahiş fiyat uyarısı

Van Ticaret Borsası (VanTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, korona virüsünü bahane ederek fahiş fiyat uygulayan firmalar hakkında disiplin mekanizmalarını çalıştırıp hak ettikleri cezaları vereceklerini söyledi.


Fahiş fiyat konusunda firmaları uyaran VanTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, “Ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığı sonrasında, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gercekleştirdiği hakkında TOBB'a şikayetler ulaştığı bildirilmiştir. Van Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

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