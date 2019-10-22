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Başkan Süer'den Van depreminin yıldönümü mesajı

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 23 Ekim 2011’de meydana gelen Van depreminin 8.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, 23 Ekim 2011'de meydana gelen Van depreminin 8. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Süer, yayımladığı mesajda, “Daha dün gibi aklımızda olan deprem gerçeğinin acı yüzüyle ne yazık ki 8 sene önce tanıştık. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'deki depremler sonrası pek çok vatandaşımız hayatını kaybederken, birçoğu yerinden yurdundan oldu. Bölgemiz 1. deprem kuşağında yer alıyor. Depremlerin doğal afetler olduğunun bilinciyle konutlarımızı, şehir planlarımızı bu çerçevede düzenlemeli ve gerekli tedbirleri almalıyız. Deprem, ancak bu şekilde felaket olmaktan çıkar. Van depremi, bizlere zor zamanlarda kenetlenme, birlik olma konusunda ne kadar etkin olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu zor süreçte ülkemizin dört bir yanından gelen desteklerle ayakta kaldık. Bu dönemde edindiğimiz tecrübelerle olası afetlere karşı daha hazırlıklı olacağımızı umuyorum. Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarken, tekrarının yaşanmamasını diliyorum” dedi.

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