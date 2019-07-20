Başkan Takva'dan Kuzey Irak heyetine brifing

Odada düzenlenen toplantıda Kuzey Irak heyetine Kürtçe bir sunum yapan Başkan Takva, Van'ın önemli turistik alanları, ekonomik değerleri, sağlık alanları, bu alanlardaki potansiyeli ve kış turizmine dair genel bilgileri aktardı. Konuşmasında Duhok heyetini Van'da görmekten onur duyduğunu ve diğer illerden gelecek turistleri sorunsuz bir şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Takva, herkesi Van'a davet etti.

Duhok heyeti adına konuşan Dındar Mahfodh ise, Van'ın görülmesi ve gezilmesi gereken çok fazla değerinin olduğunu belirterek, Van'a mutlaka tur düzenleyeceklerini ifade etti. Van'da çok iyi ağırlandıklarını da sözlerine ekleyen Mahfodh, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, konukları selamlayarak eylül ayında Van'da yapacakları turizm fuarına davet etti.

Toplantıya, Bitlis ve Hakkari'deki turizm acentelerinin yetkilileri de katıldı.