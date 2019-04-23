Başkan Tandoğan güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Halil Tandoğan güven tazeledi.

Olağan Genel Kurulu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) toplantı salonunda yapıldı. Kongrenin divan başkanlığını emekli öğretmen yazar arıcı Hasan Şahin yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından, genel gündem maddeleri okundu. Tek listeyle gidilen kongrede oy birliği ile yeniden başkanlığına seçilen Tandoğan, tüm üyelere teşekkür ederek, 4 yıl için yetki aldığını bundan sonra çok daha işlerinin olduğunu söyledi. Ülkenin ve ilin kurtuluşu kalkınması ancak tarımla olabileceğinin altını çizen Tandoğan, arazi ve genç nüfus buna çok uygun olduğunu, daha da desteklerin gözden geçirilmesi ve desteklerin artmasını gerektiğini söyledi. Son yıllarda arıcılık için TKDK fonlarında Türkiye'de en çok yararlan il olduğunu belirten Tandoğan, ekonomik kriz arıcılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Arıcılık malzeme girdilerinin fiyatlarını çok arttığını, buda maliyetlerini arttığını ifade eden Tandoğan, “Kalkmamız ancak üretimle başarabiliriz. Önümüzdeki 2019 yılı proje bal tanıtım için çok sayıda çalışmamız olacaktır. Bu mevsimden birçoğumuz kışlatma için arısını Akdeniz Bölgesinde konaklamaktadırlar. Hiç bir balın rekabet etmeyecek bir bal kalitesine sahip olduğumuz ve bunun için kalitemizi sahip çıkmamız gerekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile beraber arıcılık ve tanıtımlarını arttırmamız ve bu mesleğe sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

“Hükümet, arıcılarla masaya oturmasa 500 bin kişi işsiz kalır”

Arıcılığın devlete hiç mali bir yük getirmediğini, tarımsal girdiklerin polinasyonda yerin çok büyük olduğunu ifade eden Tandoğan, “Tarım üretimindeki arının yeri küçümsemeyecek kadar değerli ve önemlidir. Örneğin arıcılık olmasa Akdeniz'de narenciye olmaz. Arıcılık malzeme girdilerinin KDV oranın 18'den 8'e çekilmeli, nakliye yaptığımızda mazot desteği verilmeli. Tüm üreticilerin sigorta güvencesinin olmadığı, SGK prim desteğinin verilmesini, bankalarda faizsiz kredi desteklerin olmasını ve doğrudan gelir desteğinin kovan başına verilen 10 TL'den 25 TL çıkması gerekir. Orta çizgide bulunan bu sektörün çizginin üzerine çıkaramamamız halinde durumun kötüye gidecek. Büyümekten küçülmeyi kimse durduramayıp bu meslek terk edilecektir. Türkiye toplamında 83 bin arıcılık işletmelerinde bulanan yaklaşık 500 bin kişinin işsiz kalacağını gösteriyor” dedi.