Başkan Tanış çalışmalara başladı

Van'ın Gürpınar Belediyesi kırsal alanda bulunan mahalle ve sokaklarda yol yapım çalışmaları ile metruk yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Gürpınar Belediyesi Başkanı görevini devir alan Hayrullah Tanış çalışmalarına başladı. İlk çalışması olarak ilçede yarım kalmış yollar ile çevre kirliliği ve tehlike arz eden metruk yapılarının yıkımı oldu. Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında, Yaramış Mahallesi'nde bulunan Sado ve Adil mezrasında çalışmalara ağırlık verdi. Çevre sağlığını tehdit eden metruk yapıları da yıkan belediye ekipleri, mezra içi yolların bakım ve onarımını gerçekleştirerek ulaşımdaki sorunları ortadan kaldırıyor.

Mevsim şartları uygun olduğu sürece daha konforlu yollar için durmadan çalışacaklarını kaydeden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Gürpınar halkı hizmetlerin en güzeline layık. Yaramış Mahallemizdeki yollar 10 yıldır çözüme kavuşturulması bekleniyordu. Artık havaların ısınmasıyla beraber ekiplerimiz, özellikle kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan yerlere ağırlık vererek stabilize yol çalışmalarını yapıyor. Belediyenin imkanları elverdiği ölçüde ilçe merkezine bağlı her mahallenin daha iyi imkanlara kavuşması için uğraş vereceğiz” dedi.