İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tanış esnafla buluştu

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe esnafıyla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.


İlçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri esnafla istişare eden Başkan Tanış, onların taleplerini de dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hususunda da esnafa bilgilendirme yapan Başkan Tanış, toplantıda planlı, kurallı, kimlikli kent için çizilen yol haritasını anlattı.


Esnaf sorunlarına yönelik çözüm planlarını anlatan Başkan Tanış, “Bugün aranızdan biri olarak huzurunuzdayım. Biz birlikte yaparız düşüncesiyle yola çıktık. Fikir birliğine, istişare kültürüne çok önem veriyoruz. Yıl içerisinde önemli projelerimiz var. İstihdamı oluşturacak, esnafımızı canlandıracak çalışmalarımız var. Gürpınar'ımız için hep birlikte gereken ne varsa yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.