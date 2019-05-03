Başkan Tanış, fideleri toprakla buluşturdu

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda, domates ve salatalık fidelerinin dikimine başlandı.

Üreticilere farklı üretim modelleri oluşturmak için hayata geçirilen ve yıl içerisinde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çilek gibi ürünlerin üretildiği seralarda, yılın ilk fideleri Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde toprakla buluşturuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tanış, yılın ilk fidelerini toprakla buluşturarak can suyu vermenin memnuniyetini yaşadığını kaydetti. Seralara ekilen fidelerle Gürpınar'ın örnek bir üretim tesisi olduğunu göstermek istediklerini kaydeden Başkan Tanış, “Hedeflerimizi büyüterek sera çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Durmadan, yorulmadan, yılmadan Gürpınar'a hizmet etmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin her hizmetin en iyisine layık olduğunu düşünerek, çalışmalarımızı geliştirip projeler üreteceğiz. Bunun içinde tarımsal projeleri geliştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile çeşitli temaslarda bulunduk. Bugünde ilk meyvesini vererek TKDK Van Koordinatörü İbrahim Başak'ı ilçemizde misafir edip projelerimiz hakkında bilgilendirdik. Allah'ın izniyle de en kısa zamanda ilçemizdeki tarımsal gelişim, bu projelerle görülmeye başlayacak” dedi.

Gürpınar'ın verimli topraklara sahip olduğunu ve bunun ilçede yaşayan vatandaşlara güzel bir şekilde anlatmak istediklerini kaydeden Başkan Tanış, şunları kaydetti:

“Doğal su kaynakları ve verimli arazilerimiz mevcut. Meyvecilikle beraber önemli oranda sebze yetiştiriciliği de yapılmakta. Belediyemiz bünyesinde üretimin yapıldığı 6 serada 2018 yılında 29 ton ürün elde edildi. Bu üretimdeki asıl amacımız vatandaşlarımızı teşvik etmek ve örnek tarımsal üretim tesislerimizi çoğaltmak. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl yeni projeler geliştirerek farklı mahallelerimizde 100 sera bahçesi kuracağız. Bu sayede en az 300 vatandaşımıza iş imkanı sağlayarak hem istihdamı artıracağız hem de modern tarımın faydalarını vatandaşlarımıza bu şekilde göstermiş olacağız. Bu amaçla sera bahçelerine önem veriyoruz."