Başkan Tanış, gençlerle buluşmaya devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençlik buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ve gençlerle bir araya geldi.

Gürpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençlerin ilçedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu gençlik meclisi buluşmalarının ikincisi Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu kapsamda Güzelsu (Hoşap) Mahalle sakinleri ve gençleri ile buluşan Başkan Tanış, gençlere söz hakkı vererek talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Tanış, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Bu kapsamda da gençlerle sık sık bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Başkan Tanış, “Gençlere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizdir. Bu buluşmalarımız ile bunu gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizle daha iyi bir diyalog kurabilmek için 79 mahallemiz ve 86 mezramızda gençlik meclisi kuruyoruz. Buralarda gençlerimiz kendi mahalleleri, yaşam alanları, gelecekleriyle ilgili planlamalar yapacaktır. Bu planlamalar sonucunda bizlerde onların gösterdiği ışık içerisinde projelerimizi üreteceğiz. Birlikte yönetip birlikte üreteceğiz” dedi.

“Seçim sürecinde verdiğimiz bütün sözler yerine getirilecek”

Hoşap'ın daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:

“Binlerce yıllık tarihimiz, atalarımız ve ecdadımızdan övünerek bahsediyoruz. Ecdadımızı yaşatan en önemli yerlerden biri burasıdır. Bizler seçim çalışmalarımızda Hoşap'ın bu mirasını geliştireceğimize ve koruyacağımıza dair sözler verdik. Bununla ilgili Belediyemiz İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Röleve Anıtlar Müdürlüğüyle birlikte çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde Hoşap'ı o özgün mirasına, yani kervan saray, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edeceğiz. Yıllarca üvey evlat muamelesi görmüş Hoşap'a biz kardeşçe yaklaşarak yeni bir şehir inşa edeceğiz. Ayrıca seçim sürecinde gençlerimize ücretsiz kablosuz internet bağlantısı sözü vermiştik. Yapım işlemleri tamamlandı. 7 noktada vericileri yerleştirdik. Allah izin verirse de 10 gün sonra sizleri ücretsiz kablosuz internet bağlantısı hizmetiyle kavuşturacağız. Seçim sürecinde verdiğimiz bütün sözler yerine getirilecek.”

Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği gecede Başkan Tanış, görev yeri değişen Güzelsu Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Ali Vurankaya'ya plaket takdim etti.