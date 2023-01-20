Başkan Tanış gençlerle buluştu

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Sakalar Mahallesi'nde gençlerle buluştu.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tunç, Gençlik Kolları Başkanı Ensar Ayşin, Mahalle Muhtarı İsmet Yolak ve Belediye Gençlik Hizmetleri Koordinatörü Rıdvan Erörs'ün de bulunduğu programda gençlerle hasbihal eden Başkan Tanış, talep ve önerilerini dinledi. Belediyenin gerçekleştirdiği proje ve yatırımları anlatan Başkan Tanış; hizmet, proje, sosyal ve vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışını Gürpınar'a kazandırdıklarını söyledi.

Belediyenin gençlere her türlü imkan ve desteği sağladığını ifade eden gençler ise çalışmalarından dolayı Başkan Tanış'a teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Yolak da, Sakalar Mahallesi'nde yapılmayan 60 yıllık hizmetin son 3 yılda Başkan Tanış döneminde yapıldığını ifade etti.

Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.