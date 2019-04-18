Başkan Tanış, gençlerle ‘Hasbihal Gecesi'nde buluştu

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilki düzenlenen ‘Hasbihâl Geceleri' kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kıl Çadırında düzenlenen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin talep ve önerilerini dikkate alan AK Parti'li Tanış, her fırsatta Gürpınarlı gençlerin yanında olacağını ifade etti. Başkan Tanış, ''Çok yakında bir proje yarışması düzenleyeceğiz. Gürpınarlı gençlerin nasıl bir Gürpınar istediğini öğreneceğiz. Gençlerimizin fikirleri ve düşünceleri bizler için önemli. Belediye olarak yeni istihdam alanı oluşturmak, öncelik verdiğimiz konular arasında. Öğrencilerimize eğitim desteği sağlamak için yeni projeler geliştireceğiz'' dedi.