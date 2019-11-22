Başkan Tanış husumetli aileleri barıştırdı

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Uzungedik Mahallesi'ne bağlı Ağırdere mezrasında ikamet eden Karabacak ve Çekici aileleri arasında çıkan husumet, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın girişimiyle son buldu. Görüşmeler sonucu mahalledeki taziye evinde bir araya getirilen aile fertleri, okunan Kur'an-ı Kerim sonrası kucaklaşarak barıştı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Tanış, aileler arasındaki husumetin büyümesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyledi. Olayların büyümeden yetkili makamlara aktarılması gerektiğine değinen Başkan Tanış, “Burada herkes bir birinin kardeşi, akrabasıdır. Biz istiyoruz ki olaylar büyümeden sükûnet sağlansın. Eğer aranızda çözemediğiniz sorun varsa, devletimizin yetkili makamına gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. İnanıyorum ki bir daha böyle bir sorun çıkmayacaktır. Emeği geçen kanaat önderlerimize, bütün aile büyüklerine ve her iki tarafın ilk günden beri sulhu önceleyerek yapmış oldukları hareketlerden dolayı da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ise, olaylara dövüşle intikamla hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Olaylara hukuk önünde çözüm bulunması gerektiğini belirten Kaymakam Sayar, “Kimse olaylara şahsi ve menfi hareketlerle yaklaşmasın. Devletimizin yetkili makamlarına olayı bildirin. Sorunlarınıza hukuk önünde çözüm bulun. Bu anlamda barışı sağlamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu barışın kalıcı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Barış yemeğine Gürpınar Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, Gürpınar Müftüsü İsmail Böyük, Gürpınar Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, kanaat önderleri ve çevre mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.