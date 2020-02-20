Başkan Tanış: “Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir”

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Kudüs Müslümanların ebedi ve ezeli başkentidir” dedi.

İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İpekyolu Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kudüs Gecesi' programına katılan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Kudüs'ün Müslümanların başkenti olarak kalacağının altını çizdi. Bütün İslam ülkelerinin liderlerinin Kudüs davasını savunması gerektiğini anlatan Başkan Tanış, “Dünyada bir lider vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle bu davayı savunan bir avuç insanda kalsak Kudüs İslam beldesi olmaya devam edecektir. Selâhattin Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde hiçbir zulüm yapmamıştı. Kadına, çocuğa ve teslim olanlara dokunmamış aksine yardımda bulunmuştu. Ancak onlar Kudüs'ü ele geçirdiklerinde sokakları kan gölüne çevirdiler. Kudüs merhamet dininin mensuplarına yakışan bir yerdir. Bunu savunan bir liderimiz var bizimde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yüzyılın projesi olarak duyurdukları Kudüs İsrail'in başkentidir kararını da katiyen tanımıyor ve kabul etmiyoruz” diye konuştu.