Başkan Tanış mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin farklı yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek, mahalle sakinleriyle buluşuyor.

Mahalle ziyaretlerini her hafta aralıksız sürdüren Başkan Tanış, bu hafta Taşdönderen, Yurtbaşı, Çörekli, Karakoç, Öveçli, Yaramış, Hoşab ve Tepegören Mahallesi ile Albenek mezrasını ziyaret etti. Özellikle selden dolayı zarar gören Tepegören, Taşdönderen ve Yurtbaşı Mahallelerinde sokak sokak incelemelerde bulunan Başkan Tanış, dere yatağı başta olmak üzere birçok noktada çalışma başlatılması yönünde talimat verdi.

Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı devam eden parke taşı çalışmalarını da kontrol eden Başkan Tanış, yeni planlamaları mahalle sakinleriyle istişare etti.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini aktaran Başkan Tanış, “Mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın hal ve hatırlarını sorarak dertlerini dinliyoruz. Sel nedeniyle hasar oluşan mahallerimizi iki defa ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın bizlerden taleplerini yerinde görmek ve birebir sorunları ile alakadar olmak adına bu tür ziyaretlere önem veriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, ilgili kurumların desteğiyle hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın derdine ortak, sıkıntılarına çare olmak için özverili çalışmalarımızı sürdürecek, insan odaklı gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tanış'a AK Parti Gürpınar İlçe Başkan Yardımcısı Giyasettin Bilican ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.