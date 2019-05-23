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Başkan Tanış: “Sebze ve meyve fiyatları, yerli üretimle düşecek”

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “İlçemizde tarımsal üretimi arttırarak hem yeni istihdam alanların oluşmasına hem de tüketicilerin düşük fiyattan sebze ve meyveye ulaşmasını sağlayacağız’’ dedi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “İlçemizde tarımsal üretimi arttırarak hem yeni istihdam alanların oluşmasına hem de tüketicilerin düşük fiyattan sebze ve meyveye ulaşmasını sağlayacağız'' dedi.


Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen seralarda çeşitli ürünler üretilirken, 50 dönümlük açık alanda da başta çilek ekimi olmak üzere çeşitli tarım ürünleri ekilecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ın tarım ve hayvancılığın merkezi olarak anılması için gayret edeceklerini kaydetti. Üreticileri teşvik etmek için çeşitli meyve ve sebze ekimine başladıklarını aktaran Başkan Tanış, “İlçe geneli üretimi yapılan tarımsal ürünlerin çeşitliği ve elde edilen gelirin arttırılmasını hedefliyoruz. İnşallah sera ve tarımsal alanlarımızdan çıkan ürünlerle birlikte tüketicinin düşük fiyattan sebze ve meyveye ulaşmasını sağlayacağız. Gürpınar'da büyük bir alanda çilek yetiştirerek açık alanda da çilek yetiştirilebildiğini çiftçilerimize kanıtlayacağız. Gürpınar'a bereket gelecek. Fiyatlar düşecek ve vatandaşlar kaliteli ürün yiyecek. İlçede düzenli bir pazar oluşturarak bunların vatandaşın sofrasına ucuz fiyattan gitmesini sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 5 yıl içerisinde 100 sera bahçesini vatandaşlarımızın desteğiyle kurmayı hedefliyoruz. Bu sera bahçeleri hem işsize ekmek kapısı hem de tüketiciye ucuz ürün sağlayacak'' diye konuştu.

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