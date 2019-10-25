Başkan Tanış, vatandaşlarla bir araya geldi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, cuma ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyor.

Her cuma günü farklı mahalleleri ziyaret eden Başkan Tanış, bu kapsamda Ortaköy, Erkaldı ve Yolaşan mahallelerinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında okulları da ziyaret eden Başkan Tanış, okul idarecilerinden okullar hakkında bilgi alarak eksiklerinin giderilmesi için çalışma başlattı. Muhtar, vatandaş ve öğrencileri ziyaret eden Başkan Tanış, hem Gürpınar Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

Seçim sürecinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen her cuma mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini anlatan Başkan Tanış, “İlçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bunun içinde öncelikle mahallelerimizi ziyaret ediyor vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Allah'ın izniyle vatandaşlarımızdan aldığımız bu desteklerle Gürpınar'ı hep beraber inşa edeceğiz. Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettikçe önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.