Başkan Tanış'ın çabalarıyla Gürpınar ilk büyük çaplı sulama göletine kavuşuyor

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın çabalarıyla ilçe ilk büyük çaplı sulama göletine kavuşuyor.

Hayvancılığın ve tarımın önemli merkezlerinden biri olan Van'ın Gürpınar ilçesinde inşa edilecek olan Elaçmaz Sulama Göleti, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için büyük önem taşıyor. İlçede ilk defa bu büyüklükte yapılacak olan sulama göletinin tarımsal üretime katkı sunması hedeflenmektedir. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın Ankara temasları sırasında Devlet Su İşlerinde yürüttüğü bürokratik çabalar neticesinde ilçeye kazandırılacak sulama göleti çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Temelden yüksekliği 40 metre olacak Elaçmaz Göletinin toplam su biriktirme hacmi ise 2,08 milyon metreküp olacak.

Projenin gerçekleşmesi için büyük bir gayret gösteren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Elaçmaz Göletinin yatırım programına dahil edilmesinin ilçe olarak mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İlçede bir projenin daha hayata geçeceğini söyleyen Başkan Tanış, "Uzun yıllardır takip ettiğimiz ve 2023 yatırım planına alınan Elaçmaz Sulama Göleti projesi ile ilçemizin tarımsal üretimine, ülkemizin ekonomisine devasa katkılar sunulacaktır. Etkilerini bugünlerde fazlasıyla hissettiğimiz kuraklığa karşı bu göletin ilçemize ve ülke ekonomimize sağlayacağı faydayı fevkalade önemsiyorum. Bu projeye katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye, DSİ Genel Müdürlüğümüze, AK Parti Van milletvekillerimiz ile valimize Gürpınar halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sulama göletinin inşa edileceği Elaçmaz Mahallesi sakinleri ile bölgedeki diğer çiftçiler ise yatırımdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tanış'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.