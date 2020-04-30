İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tanış'tan 1 Mayıs mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Tanış, 1 Mayıs'ın alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu ifade etti. İşçi ve emekçilerin, ülkenin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda büyük roller üstlendiğini kaydeden Başkan Tanış, “Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan emekçi kardeşlerimizin gururla idrak ettikleri bu anlamlı günün barış ve huzur içinde kutlanmasını temenni ediyorum. Hayatımızın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olarak görevlerini yürüten işçi emeklileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.