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Başkan Tanış'tan “10 Kasım “mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Tanış mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81.yıl dönümünde minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti. Ülkeyi işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletin Atatürk'ün önderliğinde kazandığı zaferlerle, dünyadaki pek çok bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olduğuna işaret eden Başkan Tanış, “İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyor, bütün ecdadımızı şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

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