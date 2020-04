Başkan Tanış'tan 23 Nisan ve Ramazan ayı mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü, tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920, millî iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, millî iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Zor dönem geçirdiğimiz bu süreçte, devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın, aziz milletimizin ve değerli Gürpınarlı hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Tanış, Ramazan ayı nedeniyle de şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı kalplerin her türlü kir ve pastan arındırılarak temizlenmesidir, cilalanmasıdır. Bu mübarek ay, sabr-ı cemili öğrendiğimiz gibi tüm dünyada yaşanan korona salgınına da sabrederek elbirliği ile bu süreçten başarıyla çıkacağımızın inancıdır. Bu ayın hem dini hem de sosyal yaşam açısından diğer aylara göre çok daha büyük bir önemi vardı. Birlik ve beraberlik ruhuyla rahmetin ve mağfiretin doruğa ulaştığı 11 ayın sultanı Ramazan'a giriyoruz. Bizler istiyoruz ki, komşusu açken tok yatmayan bu millet, Ramazan'da da kardeşlerine merhamet elini uzatsın. Uzatsın ki, ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadisinin sadece sözde kalmadığını, yüreğimizi ortaya koyarak bu sözün gereğini nasıl yerine getirdiğimizi dün olduğu gibi bugün de tarihe not düşelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gürpınarlı hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, on bir ayın sultanı bu ayın gelenek ve göreneklerimizi, fazilet ve hasletlerimizi koruyup daha güzel yaşama ve yaşatmaya vesile olacağına inanıyor, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”