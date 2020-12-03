Başkan Tanış'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti. Başkan Tanış, “Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu özel günde toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan bütün engelli vatandaşlarımızın dostu ve destekçisi olduğumuzu belirterek kendilerine ve ailelerine mutlu, huzurlu, güzel bir yaşam diliyorum” dedi.