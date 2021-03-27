Başkan Tanış'tan Berat Kandili mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, mesajında, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günahlardan kurtuluşa vesile olan Berat Kandili'ni idrak etmenin engin hazzını ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Berat Kandili'nin Allah'a sığınarak günahlardan arınıldığı, ilahi lütuf ve bereketlere erişilen müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Tanış, “Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu gece yüce Mevla'mızdan beratımızı isteyerek ellerimizi göğe yöneltirken, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının bir an önce son bulması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Gürpınarlı hemşehrilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim" dedi.