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Başkan Tanış'tan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.


“Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür” diyen Başkan Tanış, Gürpınar Belediyesi olarak salgının ilk anından itibaren gerekli çalışmaları yaparak tedbir aldıklarını belirtti. Zorlu süreci hep birlikte aşacaklarını, bunun için de dayanışmaya, birlik ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Tanış, imkanı olan tüm hayırseverleri kampanyaya katılarak gereken desteği vermeleri konusunda çağrıda bulundu. Başkan Tanış, "Bu zorlu süreç elbet geride kalacak, ancak her zaman olduğu gibi bu dönemde de milletimizin fedakarlığı ve dayanışması hafızalarda kalacaktır" dedi.

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