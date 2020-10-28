Başkan Tanış'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, milletçe cumhuriyetin 97. yıldönümünü büyük bir kıvanç ve heyecanla kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olan milletimizin tüm imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ile vatan topraklarını düşmanlardan temizlemiş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından cumhuriyetin kurulması tarihin yazdığı ender bir başarıdır. Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmaya başlaması milletimizin her ne koşul altında olursa olsun bağımsızlığından ödün vermeyeceğini belgelemiş, böylece cumhuriyetimiz aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, özgürce düşünebilen, kararlarını bağımsız ve sorumluluk bilinci içinde verebilen yetkin bireyler yetiştirmiştir. Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesi olmuştur. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.