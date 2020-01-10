İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın ve medya kuruluşlarını ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret eden Başkan Tanış, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek, yoğun çalışmalarından dolayı kendilerine başarılar diledi.


İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.