Başkan Tanış'tan imar incelemesi

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Büyükşehir Belediyesi teknik personelleriyle birlikte daha önceki dönemlerde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerine revizyon imar planı ile uygulaması tamamlanan 3194 İmar Yasası'nın 18'inci maddesi ile ilgili bilgi sunan Başkan Tanış, ayrıca önümüzdeki yıllarda uygulanacak imar planına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kentin gelişimi ve yeniden düzenlenmesi için imar planlarının çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Başkan Tanış, “Zamanında düzenlenmeyen imar sorunları, ilerleyen yıllarda daha büyük sorunlara yol açıyor. Önceki dönemlerde Cumhuriyet Mahallemizde yapılan yanlış imar uygulamaları nedeniyle mahalle sakinlerimizden çok şikâyet aldık. Bugün teknik ekibimiz ve Van Büyükşehir Belediyemizin ilgili personelleriyle konuyu masaya yatırıyoruz. Vatandaşlarımızın varsa bir mağduriyeti bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” dedi.