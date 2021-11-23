Başkan Tanış'tan öğretmenler günü mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenliğin, emek, sabır, fedakârlık ve hoşgörünün en yüksek manada sergilendiği ulvi bir görev olduğunu belirten Başkan Tanış, mesajının devamında, “Öğretmenler bir ülkenin kaderini belirleyen yol göstericileridir. Kalkınmak, ilerlemek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak adına, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen taze beyinlere, milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağa uygun bilgi, eğitim ve beceri ile donatan eğitim neferleridir. Şunu unutmamalıyız ki iyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip milletlerin temel özelliği eğitime verdikleri büyük önemle ortaya çıkmaktadır. Bu halkanın en önemli unsurları olan öğretmenlerimiz de milli ve manevi değerlerimizin geleceğimizin teminatıdır. Onların büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını görmek geleceğe yönelik umutlarımızı her daim canlı tutmamızı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.