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Başkan Tanış'tan taraftara otobüs desteği

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara’da oynayacağı maç için taraftara otobüs desteği verdi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Büyükşehir Belediyesporun Ankara'da oynayacağı maç için taraftara otobüs desteği verdi.


TFF 3. Lig play off final maçında Erokspor maçı öncesi taraftarın otobüs isteğine Başkan Tanış'tan destek geldi. Cuma günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak müsabakadan galibiyet beklediğini belirten Başkan Tanış, “Van Büyükşehir Belediyespor oyuncu ve yöneticilerini zorlu Ankara deplasmanı öncesi Norduz Soframızda ağırladık. Hepimizin kalbi cuma günü oynanacak maçta. Van halkı olarak takımımızın ve Başkanımız Servet Yenitürk'ün yayınındayız. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılarak 2. Lige yükseleceğiz. Bizde bunun için Vanspor taraftarlarımıza Ankara deplasmanı için bir otobüs tahsis ederek desteklerimizi sunacağız” diye konuştu.

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